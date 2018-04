Start bouw giga-warenhuis in Akkrum verloopt in stijl

De start van de bouw van het Grootste Warenhuis ter Wereld in Akkrum is geheel in stijl verlopen.

Enkele tientallen figuranten – inclusief een groep wulpse straatmadeliefjes – omlijstten de happening op passende wijze. Wethouder Hans van Broekhuizen, sponsor Harke Hartmans van Knol Akkrum en Frank Cooper alias Folkert Kuipers onthulden het bouwbord. Ze werden met een sjees en de Friese merrie Pronkje van koetsier Sjoerd Miedema naar de bouwplaats gebracht.

De replica van de Big Store aan Sixth Avenue in New York komt deze zomer in een schaal van 1 op 3 in het centrum van het dorp te staan. De Big Store werd gebouwd door oud-Akkrumer Folkert Kuipers, die samen met zijn kompaan Siegel de winkel liet bouwen. Als jongeman emigreerde hij naar Amerika, liet zich Frank Cooper noemen en werd puissant rijk. Toen hij zijn warenhuis aan Sixth Avenue in 1896 opende, was dat het grootste ter wereld. In Akkrum liet hij later het wooncomplex Coopersburg bouwen. Daar mochten arme ouderen wonen, die elke week ook nog eens zes gulden zakgeld kregen.

In twee weekenden in juni 2018 organiseert Akkrum een groots evenement rondom de Big Store, waarbij honderden figuranten het straatleven van New York uit 1896 verbeelden. Binnen wordt het warenhuis met de meest moderne audiovisuele middelen tot leven gewekt. Met holografische projecties wordt Frank Cooper digitaal driedimensionaal neergezet. Tal van figuranten en acteurs brengen het warenhuis en het straatbeeld er omheen tot leven.

CDA-wethouder Hans Broekhuizen van de gemeente Heerenveen beleefde vrijdag de dag van zijn leven. Tijdens de officiële start van de bouw het Grootste Warenhuis ter Wereld anno 1896 in Akkrum mocht hij te midden van een groep straatmadeliefjes op de foto. De dames van lichte zeden legden de gemeentelijk bestuurder zodanig in de watten dat hij zich liet ontvallen ,,deze dag van zijn leven nooit weer te vergeten’’.