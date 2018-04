OranjeLeeuwinnen in Abe Lenstra stadion tegen Slowakije

Voor het eerst in de historie speelt het Nederlands vrouwenelftal een interland in het Abe Lenstra stadion.

Op dinsdag 12 juni is Slowakije de tegenstander in Heerenveen. Het Abe Lenstra stadion biedt bij deze wedstrijd plaats aan 24.000 supporters. Het zesde duel in de strijd om kwalificatie voor het WK 2019 in Frankrijk begint om 20.00 uur.

De voorverkoop voor de wedstrijd tegen Slowakije start voor Oranje ClubCardhouders op maandag 16 april om 12:00 uur. De reguliere kaartverkoop begint op donderdag 19 april, eveneens om 12:00 uur.

Op vrijdag 8 juni hervat Nederland de WK-kwalificatiecampagne met een uitwedstrijd tegen Noord-Ierland. Vier dagen later staat de thuiswedstrijd tegen Slowakije op het programma. De Oranjevrouwen bewaren goede herinneringen aan de uitwedstrijd tegen de Slowaken. Op 24 november 2017 wist Nederland in Senec met 0-5 te winnen van Slowakije.

Nederland is voor de kwalificatie voor het WK2019 in Frankrijk ingedeeld in groep 3. Het wereldkampioenschap vindt van 7 juni tot en met 7 juli 2019 plaats. Voor Europa zijn acht WK-tickets beschikbaar. De zeven groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap.

De vier beste nummers twee strijden in oktober/november 2018 in een dubbele play off-ronde om het laatste WK-ticket. Het WK 2019 in Frankrijk is de achtste editie van een mondiale eindronde in het vrouwenvoetbal. Aan het toernooi nemen 24 landen deel.

Bron: scheerenveen.nl