Duo Grytz & Grize treedt op in kerkje van Terband

Het duo 'Grytz & Grize' zit bepaald niet stil. Na hun ‘Tsjerketoer’ met optredens in kleine kerkjes op het Friese platteland en hun ‘11stedentocht’ langs huiskamers hebben Grytsje Melchers en Douwe van der Werff, samen met violist Vincent van Dam en cellist Carel van Leeuwen een boeiend en gevarieerd theaterprogramma samengesteld.

De basis wordt gevormd door de eigen Friestalige liedjes van het duo en een aantal Engelstalige covers. Daarnaast spelen zij verschillende instrumentale nummers met folk- en Balkan invloeden.

Carel van Leeuwen, onder meer bekend van Souldada en RemoliNo, heeft in het verleden al vaker met het duo gewerkt. Vincent van Dam, sinds kort vanuit Amsterdam naar Friesland verhuisd, speelt in Panville en Damp en heeft een voorliefde voor Balkanmuziek.

Juist door de verschillende smaken van de vier muzikanten ontstaat er een grote verscheidenheid aan stijlen. “Het is geweldig om met deze muzikanten een nieuw programma te maken”, aldus Douwe. “De invulling die Carel en Vincent aan onze nummers geven is steeds verrassend en heeft geleid tot een zeer gevarieerd programma. Onze bestaande nummers als Bliuw by my en Sei Age hebben een nieuw geluid gekregen en er zijn bijzondere instrumentale arrangementen ontstaan”.

Het gebruik van minder gangbare instrumenten als bijvoorbeeld de monochord draagt bij aan de unieke sfeer. Door middel van persoonlijke verhalen krijgt het programma een fraaie theatrale invulling waarbij ook de achtergrond van de vier muzikanten aan bod komt.

Kaarten via www.posthuistheater.nl