Butterfly Beach Party Heerenveen zet in op jaarlijks terugkerend evenement

Butterfly Beach Party heeft in het afgelopen jaar op een verrassende manier laten zien dat natuur- en recreatiepark De Heide op een bredere manier kan bijdragen aan de gezelligheid, het positieve imago en de bedrijvigheid van Heerenveen.



Latin-Club

Voor het komende jaar verwacht de organisatie van dit Latin-Club evenement dat het bezoekersaantal ruim boven de 2000 zal uitkomen. De openingstijd zal worden vervroegd, zodat het pubiek langer kan genieten van het strand, de creaties, de vele artiesten en het eten van de vele foodtrucks. Ook is er voor bezoekers dit jaar de mogelijkheid om in te haken bij een Salsa of Bachata workshop.



“Het enthousiasme en de ongelovelijke positieve reacties die alle betrokkenen hebben ontvangen over de afgelopen editie, heeft het bestuur ertoe aangezet om dit jaar nog meer uit te pakken. Meer optredens, meer foodtrucks, meer entertainment en we beginnen dit jaar al om 15.00 uur”, aldus de woordvoerder van de organisatie.



De vlinder

Met zijn brede symboliek, waaronder vrijheid, liefde, lichtheid en vreugde, maar ook als symbool van de kortstondigheid van het leven, staat de ogenschijnlijk altijd dansende vlinder centraal tijdens de Butterfly Beach Party. In een tropische en creatieve sfeer zoals die ook bekend is van bijvoorbeeld de strandfeesten in Thailand (ballonnen, lampionnen, met riet en bamboe omlijste bars, vuurkorven en parasols) , kunnen de bezoekers verder genieten van muziek, food en entertainment. Het witte strand van De Heide en het aansluitende eiland bieden daarbij een bijzondere locatie voor een tweetal podia. Het eilandpodium wordt daarnaast voorzien van een dansvloer voor de Salsa, Bachata en Merengue dansers.



www.butterflybeachparty.nl