SCO heeft staf compleet

OLDEHOLTPADE

Nadat in januari Riko Kruit reeds aangesteld was als hoofdtrainer, is kv SCO erin geslaagd haar staf voor het seizoen 2018-2019 verder te complementeren. Wolter Achttien zal actief zijn in de functie van assistent bij SCO 1, daarnaast is Lennert Westerhof aangesteld als trainer/coach van SCO 2.