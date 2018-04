Samenspelmiddag Ierse muziek in Heerenveen

Spelers van allerlei instrumenten zoals blokfluit, dwarsfluit, viool, accordeon, cello, gitaar, fagot, piano kunnen mee spelen.

Er worden niet al te moeilijke, maar wel mooie liedjes zoals Sally Gardens en the Star of the County Down en leuke dansjes zoals de Fairy Hornpipe en Parsons Farewell geoefend en gespeeld olv. dirigent en initiatiefnemer Paul vd Voort.

Deze middag is in het kader van de open maand bij Ars Musica en 25 april is de afsluitende middag van dit seizoen. Voor deze middag is de grote zaal van zorgcentrum Heremastate gehuurd en daarmee is er ruimte voor flink wat spelers.

De middag is open om te komen kijken, luisteren en mee te spelen. Even aanmelden via een mailtje naar info@arsmusica.nu is handig, zodat we de bladmuziek tevoren kunnen sturen. Aan deze middag zijn verder geen kosten verbonden.