Project ,,Plus Mienskip'' van start in Mildam

Op symbolische wijze laten bewoners van Mildam, Katlijk en Bontebok zo zien dat hun dorpen veel te bieden hebben.

Trots en eensgezindheid voeren de boventoon – langs de route zichtbaar gemaakt als Plussen. Overal in het landschap moeten grote en kleine Plussen gaan verschijnen, gebouwd als teken voor ontmoeting. Het gedachtegoed van Louis Le Roy en de Ecokathedraal in Mildam dienen daarbij als inspiratie.



Vanaf de 27e mogen alle bewoners Plustekens in hun omgeving maken, als optelsom van ideeën en ontmoetingen. Wie komt helpen stapelen, timmeren, bouwen... verdient bovendien een ‘Plusje’. Hoe meer ‘plusjes’, hoe groter de kans om op 15 september tijdens de grote finale als PlusWinnaar te eindigen!

Kijk op www.plusmienskip.nl hoe je als individu, groep, buurt of vereniging een PlusActiviteit en –teken kunt realiseren. Op een schoolplein, het sportveld, langs de dorpsweg, bij het café, in een weiland of in tuinen of verscholen veldjes langs de bosrand. Een pop-up podium, BBQ-tafel of bloemenpatroon: elk Plusteken draagt bij aan het opplussen van de mienskip.



Google Earth moet in deze omgeving uiteindelijk een lappendeken aan Plussen worden.

Het project PlusMienskip maakt onderdeel uit van De Reis van Keunstwurk en LF2018.Kunstenaar Marcel Prins – zelf ‘stapelaar’ bij de Ecokathedraal – kan bewoners ondersteunen bij het realiseren van hun ideeën.