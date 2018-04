Hans en Grietje de musical in Posthuis

Na een reeks sprookjesmusicals presenteert Van Hoorne Entertainment dit seizoen haar tiende sprookje: Hans & Grietje De Musical. Op zaterdag 28 april is deze smakelijke familievoorstelling te zien in Posthuis Theater in Heerenveen.

In Hans & Grietje De Musical wordt de rol van Grietje vertolkt door Janouk Kelderman, die bekend werd als presentatrice Keet! bij RTL Telekids. Daarnaast keren de populaire Van Hoorne-karakters Titus en Fien (Michael van Hoorne en Esther van Santen) terug in deze sprookjesmusical. Zij zorgen ongetwijfeld weer voor hilarische scènes die jong en oud tranen van het lachen zullen bezorgen.

Het verhaal

Er was eens een arm houthakkersgezin. Vader kan zijn kinderen niet meer onderhouden en besluit Hans & Grietje in het bos achter te laten, in de hoop dat iemand ze vindt. Na dagen lopen komen de kinderen de grappige, groene tovenaar Titus tegen, die ze meeneemt naar een bijzonder huisje. Alles is van snoep, koek en lekkernijen! Het lijkt erop dat Hans & Grietje nooit meer honger hoeven te lijden. Maar wat zij niet weten is dat Titus’ gemene vrouw Fien iets heel anders van plan is. Is de gastvrijheid van het tovenaarsduo oprecht, of begint voor Hans & Grietje het avontuur nu pas echt?

Kom verkleed

De kinderen kunnen deelnemen aan de betoverende Sprookjesverkleedwedstrijd. Ze maken dan kans op een sprookjesachtig prijzenpakket die na de show wordt uitgereikt op het podium.

Na afloop van de voorstelling kan iedereen met alle acteurs op de foto tijdens een uitgebreide meet & greet. Ook kunnen de bezoekers nog even lekker swingen tijdens de Sprookjesafterparty in de foyer van het theater.

Zaterdag 28 april om 13:30 uur, bij Posthuis Theater, Fok 78, Heerenveen. Reserveringen: www.posthuistheater.nl of telefonisch via 0513 61 94 94. Kijk voor meer informatie op www.VanHoorne.com/HansenGrietje.