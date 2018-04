Bij ene brand bij de zeilschool aan de Pean in Nes is een man gewond geraakt.

De brand is uitgebruiken in een afgemeerde boot aan het begin van de Janssleat.

De eigenaar ademde bij pogingen de brand te blussen teveel rook in en is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

De motor en het stuurhuis van de boot zijn door de brand volledig verwoest. De brandweer wist overslag naar andere boten te voorkomen.