Expositie Coen Vunderink in galerie Melklokaal in Heerenveen

Tot en met 20 mei is de solotentoonstelling ‘Only dead fish go with the flow’ van Coen Vunderink te zien in galerie Melklokaal aan de Heremaweg in Heerenveen

Vunderink: ‘Ik weiger een dooie vis te zijn. Nieuwe stappen worden gezet, zelfbedachte regels doorbroken en oude gewoontes weer opgepakt. Ik heb gedaan waar ik zin in had. Waar ik niet van houd is schrijven over mijn werk. Daarom heb ik bij deze tentoonstelling een publicatie gemaakt met louter beeld die een inkijk geeft in mijn wereld en werkwijze.'

Coen Vunderink (1979, Dalfsen) volgde zijn kunstopleiding aan Academie Minerva in Groningen en De Ateliers in Amsterdam.



Zijn werk werd getoond bij o.a. Kunstverein Mischpoke e.V. in Mönchengladbach, W139 in Amsterdam, Paradise Row Gallery in Londen, De Ateliers in Amsterdam, Galerie Ron Mandos in Amsterdam, Raum Linksrechts in Hamburg, al vaker in melklokaal (groeps) en in Museum Belvédère.

Vunderink was meerdere keren, in 2007, 2012 en 2013 genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst.