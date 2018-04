WK IJsspeedway verlengt contract Thialf

HEERENVEEN De Nederlandse organisator van de WK IJsspeedway, de Motor Club Assen, en het ijsstadion Thialf hebben hun overeenkomst al voor de afloop van het huidige contract met drie jaar verlengd. De beide organisaties onderstrepen hiermee de samenwerking die in ieder geval nog tot en met het WK van 2022 gegarandeerd is.



Nadat vorig jaar dit spectaculaire motorevent verhuisde van Assen, waar de ijsbaan werd gesloten, naar Heerenveen, werd afgelopen weekeinde voor de tweede maal de WK IJsspeedway in Thialf verreden. Organisator Theo Verdegem: “Het eerste jaar moesten beide organisaties nog even aan elkaar wennen maar dit jaar was het alsof we hier al jaren komen. Niet alleen de organisatie maar ook de internationale motorfederatie (FIM) alsmede de coureurs zijn erg tevreden over Thialf ”.



Voor Thialf past de WK IJsspeedway in de ambities om naast de grote schaatstoernooien andere events te faciliteren. “Thialf heeft niet de ambitie om allerlei ‘branchevreemde’ evenementen te huisvesten. Als het gaat om de grotere evenementen ligt de focus op ijs en topsport, bij voorkeur in de combinatie, en natuurlijk op de zakelijke evenementen. Het WK IJsspeedway past ons om die reden erg goed. Daarnaast is iedere locatie gebaat bij jaarlijks terugkerende evenementen. Daarom zijn wij zo blij met de verlenging van onze samenwerking tot en met 2022”, benadrukt Thialf-directeur Marc Winters.