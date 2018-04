Museum Heerenveen een van de goedkoopste tijdens museumweekend

Besparingsplatform Kortingscode.nl zette alle musea naast elkaar in een onderzoek om een duidelijk overzicht te krijgen welke musea je waar kan bezoeken en tegen welke prijs. De voordelige musea zijn onder andere het Museum Stedhûs Sleat (€3), het Titus Brandsma Museum (€3) verder kun je onder de 5 euro ook terecht bij Observeum Burgum (€4), Botanische Tuin De Kruidhof en Openluchtmuseum en Themapark De Spitkeet (beiden €4,50)en Cultuur-Historisch Museum Sorgdrager (€4,75).

Heerenveen Museum en Museum Joure zijn met respectievelijk €6,- en €7,- entree goedkoop vergeleken met rest van Nederland.

Het duurste museum in Nederland is de Hermitage met een prijs van €29,95 voor een all-in ticket, in Friesland is het Fries Museeum in Leeuwarden het duurste met een entreeprijs van €13,- ook het Keramiekmuseum Princessehof (€12,50) en het Verzetsmuseum Friesland (€10) zijn wat duurder maar nog steeds goed te betalen.

De gemiddelde prijs van een museumticket in Friesland valt overigens mee met een prijs van €6,73. In Nederland vallen de kosten sowieso mee met een gemiddelde toegangsprijs van €8,30 over alle 400 musea van de Museumweek.

Vrijwel overal in Nederland kan je ook gratis naar binnen indien je in het bezit bent van een museumkaart, er zijn wat uitzonderingen; bij de Hermitage betaal je bijvoorbeeld een surplus van €10 op je museumkaart.