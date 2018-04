IJsclub Winterwille ontvangt bijdrage Rabo Coöperatiefonds 

De aanvraag is gedaan om de verouderde kantine en bestuursruimte op de ijsbaan aan de Luxemburg te Jubbega te verbeteren.

In de loop der tijd voldoet deze niet meer aan de normen van nu. Ook ligt er op de kantine en bestuursruimte een dak van asbestplaten. Deze platen moeten ook worden verwijderd en worden vervangen door een nieuw dak. Alles bij elkaar een grote kostenpost. Daarom heeft het bestuur een aanvraag voor ondersteuning aangevraagd bij het Rabo Coöperatiefonds.



Deze aanvraag is beloond met een bedrag van €5500. De cheque voor dit bedrag werd in een feestelijke bijeenkomst op 29 maart in het Rabokantoor te Heerenveen uitgereikt.

De bijdrage is bestemd voor het nieuwe dak en het moderniseren van de kantine. Met het geld dat de club zelf nog in kas heeft kan het hele project uitgevoerd worden. Zodra de windhondenren vereniging, die ook van het ijsbaanterrein gebruik maakt, hun seizoen afsluit kan met de werkzaamheden worden begonnen. Wij zijn dan ook erg blij met de bijdrage van de Rabobank.