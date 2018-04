Historische grensleeuw na 55 jaar terug in Heerenveen

Donderdagmiddag droeg de werkgroep OudHeerenveen een replica van het beeld over aan de gemeente. Burgemeester Tjeerd van der Zwan onthulde het vanuit een hoogwerker bij het Amelius van Oenemapark, tegenover het Posthuistheater.



Het terug zetten van de grensleeuw is een initiatief van de werkgroep Oud-Heerenveen en beeldhouwer Rokus Greebe. Burgemeester Tjeerd van der Zwan: “Met het terugplaatsen van de grensleeuw wordt een belangrijk stuk ontstaansgeschiedenis van Heerenveen voor iedereen zichtbaar en toegankelijk. Dat is van grote cultuurhistorische waarde omdat we onze geschiedenis op deze manier levend houden. Dat zorgt voor vitaliteit en aantrekkingskracht. En dat is van belang voor de economie en onze eigen (leef)omgeving.”



Verdwenen

De oude grensleeuw stond in het water van de Heerensloot op een soort dukdalf en markeerde het punt waar de drie grietenijen Schoterland, Aengwirden en Haskerland bij elkaar kwamen. Juist rondom die kruising is de plaats Heerenveen ontstaan. Al in 1732 was het beeld te zien op een schilderij van de Nederlandse tekenaar en schilder Cornelis Pronk. Vanaf 1819 was het beeld niet meer zichtbaar, het leek op tekeningen en schilderijen schuil te gaan achter schepen. Pas op een prentbriefkaart van rond 1901 is de grensleeuw weer te zien. Vervolgens bleek hij om onbekende redenen te zijn verplaatst naar het kerkhof van de Schoterlandse Kruiskerk. Nog wat later dook hij op ansichtkaarten en foto’s op bij de ingang van de kerk.



Toen die in 1964 buiten gebruik werd gesteld, verdween de leeuw. Niemand wist waar het beeld gebleven was. Tot in 2011. Toen herinnerde een medewerker van de gemeente zich dat hij elf jaar eerder een foto had gemaakt van een leeuwenkop in de steeg naast de opslag van Museum Heerenveen. De objectenbeheerder van het museum herkende het beeld op de foto waarna het gevonden werd onder begroeiing in die steeg. Het origineel staat ook in Museum Heerenveen.