FlowerPowerKoor heeft vertrouwen in toekomst

Het FlowerPowerKoor Heerenveen viert haar eerste lustrum. Het is 5 jaar geleden dat twee zussen het initiatief namen een koor te beginnen dat liedjes zingt uit de Flower Power tijd. Het koor bestond al gauw uit 55 leden. In het begin zong men als een soort karaoke van een groot scherm de originele flowerpowernummers. Maar al gauw werden dit 4 stemmige arrangementen en kwam er muzikale begeleiding bij in de vorm van een vierkoppige band.



,,Er zijn super leuke, mooie, en ontroerende optredens geweest in de afgelopen jaren,’’ vertelt Bettine Mons. ,,Zo hebben we een bezoek gebracht aan de van Mesdagkliniek in Groningen, om de mensen daar een beetje vrolijkheid te brengen in hun beperkte bestaan. Ook zijn we elk jaar van de partij bij de opening van het culturele seizoen in Heerenveen en is er drie jaar achtereen een optreden verzorgd op het Oerol festival op Terschelling.’’



Waar 55 mensen tezamen zijn, is er vaak veel plezier, maar soms zijn er ook meningsverschillen. Bettine: ,,Er zijn dan ook diverse verschuivingen geweest. Leden zijn opgestapt en er zijn nieuwe bijgekomen. Momenteel bestaat het koor uit 36 enthousiaste leden.’’



De bandleden hebben inmiddels een andere weg gekozen. Momenteel wordt druk gezocht naar mogelijkheden om hen te vervangen. ,,Zo zijn we blijvend op zoek naar verbetering en vernieuwing,’’ vertelt Bettine.



Wat volgens haar wel altijd hetzelfde is gebleven, is de welbekende flowerpowersound van de jaren 60 en 70 en de daarbij horende vrolijke uitstraling: kleding uit de hippie tijd en bloemen in het haar. Ook de mannen weten zich authentiek te kleden. Wat deze categorie betreft kan het koor volgens Bettine nog wel wat bassen en tenoren gebruiken: ,,Dus mannen als je zingen leuk vindt en van de muziek uit de jaren 60 houdt, schroom dan niet je aan te melden.’’



Het koor repeteert elke dinsdag om 20.00 uur bij Café Onder de Linden In Luinjeberd. Ook andere enthousiastelingen die denken het koor muzikaal te kunnen versterken mogen zich aanmelden bij hetflowerpowerkoor@gmail.com

Bettine: ,,Bij ons koor staan plezier in zingen en kwalitatief zo goed mogelijk worden voorop. Het plezier is aanwezig, en aan de kwaliteit wordt hard gewerkt. We hebben dan ook alle vertrouwen in de toekomst. Al zingend en swingend gaan we op weg naar het volgende lustrumfeest.’’