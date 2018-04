Akkrum opent watersportseizoen op zaterdag 21 april

In Akkrum wordt op zaterdag 21 april het watersportseizoen feestelijk geopend.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan geeft hiertoe vanaf het Akkrumer Skûtsje ‘De Swan’ het officiële startsein.

Van de vroege middag tot in de late avond vinden er diverse festiviteiten voor jong en oud plaats. De organisatie van Akkrum Opent! is in handen van AWS Eendracht, De Drijfveer & Tusken de Marren en Jachtwerf Oost.



Om 13:00 uur begint Akkrum Opent! met een Havenmarkt op het jachthaventerrein met daar aanwezig veel ondernemers uit Akkrum/Nes en omgeving en live muziek van Sander Metz en Berend Riemersma.

Direct na de officiële opening, door burgemeester Tjeerd van der Zwan, start ook het traditionele Klompkesilen met daarna de RC competitie met radiografisch bestuurbare zeilboten.

Het Akkrumer Skûtsje ligt speciaal voor deze dag aan de kade en vormt het decor waarop een modeshow wordt gepresenteerd. Tijdens de Havenmarkt zullen ook diverse proeverijen aanwezig zijn en komen ook de kinderen op en rond het water aan hun trekken.



Vanaf 17:00 uur verplaatst Akkrum Opent! zich naar het gebied rondom het havenrestaurant ‘De Koken’ waar tal van eetkramen aanwezig zijn. Daar wordt het watersportseizoen feestelijk ingeluid met live optredens van de Shabby Cabs, DJ Soolz en als hoofdact de bekende Akkrumer band So What.