Tel mee met de eerste Nationale Bijentelling

In het weekend van 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling. Doe ook mee aan dit landelijk onderzoek door in je tuin gedurende een half uur bijen te tellen.

Dit onderzoek is belangrijk, omdat het niet goed gaat met wilde bijen. Ruim de helft van de bijna 360

bijensoorten is bedreigd. Wilde bijen zijn belangrijk voor bestuiving van onze gewassen en wilde

bomen en planten. Om de bij beter te kunnen helpen, is meer informatie nodig over waar bijen

voorkomen en met hoeveel ze zijn. Ook in Friesland.

Meedoen aan de Bijentelling is eenvoudig, ook voor degenen die weinig of geen kennis van bijen hebben. Eind april kunnen er zo’n twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen in de tuin vliegen. Om deze soorten te herkennen zijn er verschillende hulpmiddelen, zoals een telformulier met zoekkaart, instructievideo en een uitgebreid bijengidsje ontwikkeld. Al deze materialen vind je op

www.nederlandzoemt.nl/bijentelling. Op deze website kun je in het weekend van 21 en 22 april ook

direct de resultaten van je telling invoeren en kan iedereen ook live de resultaten volgen.

Jaarlijks terugkerend onderzoek

Met de Nationale Bijentelling start Nederland Zoemt een jaarlijks terugkerend onderzoek met

geïnteresseerde mensen, zodat wetenschappers inzicht krijgen in de trends van bijenpopulaties in

tuinen op verschillende plekken in Nederland. De Bijenbeweging Overijssel is bijzonder benieuwd

hoe het gesteld is met bijen in Overijssel. In 2017 heeft Eis Kenniscentrum voor insecten daartoe

een rapport geschreven, maar nieuwe en extra gegevens zijn zeer welkom. Ook hopen we dat met deze actie, nog meer Overijsselaars in actie komen voor de wilde bij.

Bijvoorbeeld door meer bijvriendelijke bloemen te planten in de tuin of op het balkon. Kijk op www.bijenlandschap.nl