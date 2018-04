Kunst en muziek in Doopsgezinde Kerk Heerenveen

Op zondag 22 april (aanvang15.30 uur) zal er in de Doopsgezinde Kerk van Heerenveen (ingang Kerkstraat 36) een expositie te zien zijn met schilderijen van de kunstenaars Eppie Haisma (Heerenveen) en Henk Santing (Sint Johannesga).

Dit alles, in combinatie met een concert door het Compagnons Consort uit Gorredijk onder leiding van Henk Louwrink (piano).

Solistische medewerking wordt verleend door Kor de Vries (hobo en althobo). Het strijkersensemble uit Gorredijk brengt onder andere een serie oude dansen uit de zeventiende eeuw, instrumentale gedeelten uit “The Fairy Queen”van Henry Purcell , een Concerto van Nicolaus Lentz, het fraaie Adagio uit het Hoboconcert in d van Alessandro Marcello en muziek van Joseph Haydn.

In de pauze en na afloop is er ruimschoots gelegenheid de expositie te bekijken en in gesprek te gaan met de beide kunstenaars.

De toegang is vrij, bij de uitgang is er een collecte ten bate van de Activiteitencommissie van de Doopsgezinde Gemeente Heerenven/Tjalleberd, die tekent voor de organisatie van het geheel.