JOGG- campagne ‘Groente, zet je tanden erin!’

Groente… zet je tanden erin! Dit is het thema dat dit schooljaar centraal staat bij Jongeren Op Gezond Gewicht vanuit de gemeente Heerenveen.

Hart voor Heerenveen, dat zich inzet voor lokaal maatschappelijk ondernemen, heeft in de gemeente Heerenveen gezocht naar bedrijven die iets met groente doen en daarover basisschoolkinderen willen vertellen, laten ervaren of dat willen laten zien.

Bijna 20 bedrijven wilden meedoen. Twaalf scholen hebben gebruikt gemaakt van een rondleiding, een heuse Groente Safari, een kookworkshop of een gratis zadenpakket van een Heerenveens bedrijf.

De bedoeling van deze activiteiten is dat kinderen niet alleen leren op school uit een lesboek maar dat zij juist ook zien hoe groentes groeien, worden klaar gemaakt, worden verkocht of dat zij zelf aan de slag gaan in een eigen schoolmoestuin. Het uiteindelijke doel is dat kinderen meer groente gaan eten.