Duurzame Duim voor (H)eerlijk Heerenveen

Deze trofee is een blijk van waardering aan personen/organisaties die zich belangeloos inzetten voor een duurzamere samenleving.

Van de werkgroep namen voorzitter Jannie Duitman en secretaris Hanneke Godthelp de prijs in ontvangst van de wethouder Fairtrade. Van der Laan:”De tomeloze inzet van deze vrijwilligers om de wereld een klein beetje duurzamer te maken is waarderen wij enorm. De werkgroep laat zien dat we de wereld samen kunnen veranderen door in te zetten op bewustwording een eerlijke verdeling”.

Fairtrade: wat is dat nou eigenlijk? Van der Laan legt uit: ,,Eerlijke handel; weten dat mensen aan het begin van de keten een eerlijke prijs krijgen voor hun product, zodat ze zelf een toekomst kunnen opbouwen. Maar ook dat product op een verantwoorde manier is gemaakt. Dat geldt niet alleen voor producten van ver: Fairtrade. Maar ook van producten van hier.’’

Heerenveen is sinds 2016 Fairtrade gemeente. Dit betekent dat winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de gemeente samen werken aan meer eerlijke handel. De werkgroep (H)eerlijk Heerenveen heeft het motto: Wat hier geproduceerd kan worden, hier ook afnemen. Dat scheelt CO2, vervoersbewegingen, energie en stimuleert de economie hier. Wat hier gewoon niet groeit of aanwezig is: koop dat dan tegen eerlijke voorwaarde: Fairtrade.