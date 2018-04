De Preamsjongers: ,We gaan met onze tijd mee’

Het Knypster shantykoor De Preamsjongers geeft op zaterdagavond 14 april z’n traditionele voorjaarsconcert in café De Knyp in de Knipe.



Het belooft weer een vrolijke avond te worden. Na afloop is er dansen na met de One Man Band BobLine.

De Preamsjongers bestaan inmiddels vijftien jaar en is zo langzamerhand veel meer dan een shantykoor. Er maken zowel mannen als vrouwen deel van uit en het repertoire bestaat allang niet meer uit louter zeemansliedjes. Op het programma van het op handen zijnde voorjaarsconcert staan bijvoorbeeld Brandend Zand van Anneke Grönloh, Bye Bye Love van the Everly Brothers, California Dreamin’ van the Mamas And the Papas en de Ierse traditional Rose Of Allendale. ,,We zingen naast zeemansliedjes bekende nummers uit de jaren vijftig tot en met heden,’’ licht scheidend voorzitter Henk Klompmaker toe.



Bijzonder is verder dat er een soort eigen volkslied van het dorp De De Knipe op het repertoire prijkt. Het gaat om een door Henk Klompmaker bewerkte tekst van It Heitelan. In zijn versie heet het Tusken Bontebok En It Hearrenfean en is het een ode aan het grootste dorp van de gemeente Heerenveen geworden.



Om het voorjaarsconcert extra aantrekkelijk te maken, zal ook het Knypster muziekkorps Excelsior optreden. Klompmaker: ,,We doen los van elkaar een aantal nummers, maar samen spelen we Rivers Of Babylon en I Am Sailing.’’



De Pream Sjongers werden op 18 juni 2003 opgericht en beleefde op 20 oktober van dat jaar z’n eerste oefenavond. Klompmaker: ,,Het idee ontstond nadat De Flora Shanty’s uit de Heerenveense Bloemenbuurt een optreden hadden gegeven in café De Knyp. Twee groepen mensen uit ons dorp kwamen toen los van elkaar op het idee om een eigen Knypster shantykoor op te richten. Gelukkig hadden beide groepen elkaar al snel gevonden en waren De Preamsjongers binnen de kortste keren een feit.’’



Clubgebouw

De repetities vinden vanaf het begin plaats in het clubgebouw van korfbalclub Kinea. ,,Er zou eerst wekelijks worden gerepeteerd,’’ vertelt Klompmaker. ,,Maar voor veel leden was dat niet te combineren met hun lidmaatschap van andere clubs en verenigingen.’’ Het 1300 inwoners tellende De Knipe blijkt namelijk over een opmerkelijk bloeiend club- en verenigingsleven te beschikken. Volgens Klompmaker zijn er wel 17 verschillende clubs en verenigingen op het gebied van sport, cultuur en algemeen belang. ,,Knypsters treffen elkaar allemaal wel een keertje bij de een of andere vereniging,’’ lacht hij.



De eerste dirigent van de Pream Sjongers was Simone Blanksma. Zij zou worden opgevolgd door Anton Scheper, die op zijn beurt het stokje overdroeg aan Jan Dijkstra. Omdat die zich meer aangetrokken voelde tot de muziek van Bach, nam de blinde Jacob Sijtsema het dirigeerwerk van hem over. Sinds drie jaar staat de veelzijdige Lars Mulder aan het roer. Maar ook hij stapt op in verband met drukke werkzaamheden en zal met ingang van het nieuwe seizoen worden opgevolgd door Helene Vijver. Zij is ook dirigente van het Heerenveense mannenkoor Credo.

De Pream Sjongers tellen in de personen van Margje Papjes, Pia Wiersma, Evie Meester en Henk Hiemstra maar liefst vier accordeonisten, aangevuld met Kees Roeleveld op basgitaar. Klompmaker: ,,We tellen op dit moment 44 leden, waarvan de gemiddelde leeftijd boven de zestig ligt. Ja, het is moeilijk om jongelui bij het koor te krijgen. Maar over optredens hebben we nooit te klagen, want we gaan gemiddeld 12 keer per jaar op pad. Sinds kort hebben we ook een sponsorgroep. Die heet Vrienden van De Preamsjongers en telt al 33 leden.’’



Het shantykoor blijft bij de tijd, want onder de naam preamsjongers.nl is ook een eigen website in de lucht. ,,Jazeker,’’ lacht Klompmaker, ,,we gaan met onze tijd mee.’’ Hij stopt binnenkort overigens als voorzitter. ,,Na acht is het welletjes. Maar ik blijf wel actief voor het koor,’’ belooft hij. Klompmaker wordt opgevolgd door Peter de Jong.

Harry de Jong