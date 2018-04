Feestelijke opening schoolplein CBS De Hoeksteen

Afgelopen dinsdag was het feest bij CBS De Hoeksteen in Heerenveen want het nieuwe schoolplein werd geopend.

Twee vrijwilligers, die een grote bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van het schoolplein, hebben het schoolplein officieel geopend. De aanleg van het nieuwe deel van het plein is mede mogelijk gemaakt door Coöperatiefonds Rabobank Heerenveen en Snoek Puur Groen.

Afgelopen periode is er hard gewerkt aan de educatietuin en de nieuwe pannaveldjes. De realisatie bleek een mooie samenwerking tussen leerlingen, ouders, grootouders, leerkrachten en bedrijven welke allemaal een bijdrage hebben geleverd. Een jaar geleden zijn alle voorbereidingen gestart. Ideeën voor het schoolplein waren er genoeg. De wens voor natuurlijk spelen, sporten en educatie zijn door Snoek Puur Groen in het ontwerp meegenomen en duidelijk in het eindresultaat terug te zien.

Zo is er een educatietuin met buitenlokaal aangelegd, waar kinderen onder andere leren waar eten vandaan komt en hoe het groeit. Daarnaast is er ruimte gecreëerd om te voetballen. In de uitvoering kreeg het hoveniersbedrijf hulp van ouders waardoor de speelruimte zo kort mogelijk buiten gebruik was. Hiermee is de eerste fase van het nieuwe schoolplein voltooid. In fase 2 wordt er gewerkt aan het vergroenen van het schoolplein.