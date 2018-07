De Uitdaging: “Mee met School at Sea”

In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Mare Tuinstra die graag meegaat aan boord van School at Sea.

Van de moeder van een vriendin hoorde de vijftienjarige vwo-scholiere Mare Tuinstra van School at Sea en ze was gelijk enthousiast. School at Sea biedt middelbare scholieren de kans om een half jaar aan boord te gaan van tall ship Thalassa en daarmee onder andere naar de Canarische Eilanden, Curaçao, Cuba en Panama te zeilen. Mare staat met een half been aan boord. Ze is door de selectie gekomen, maar moet nu nog een bedrag van ongeveer 25.000 euro ophalen.

Zeilen

“Waarom ik zo graag mee wil, is onder andere omdat ik erg van zeilen houd. Ik zeil eigenlijk al mijn hele leven. Mijn opa zeilde, mijn vader ook en in de zomervakantie gingen we vaak zeilen op de Middellandse Zee. Toen ik zeven was, ging ik voor het eerst op zeilkamp, de jaren daarna ook en zo haalde ik mijn zeildiploma’s. Op mijn elfde kreeg ik mijn eigen optimist”, zegt Mare Tuinstra. Wat Mare zo leuk vindt aan zeilen, is de rust die ze vindt op het water. “Je hebt geen telefoon en als je heel hard gaat, dan voelt het net alsof je vliegt. Ik vind op het water zijn een hele fijne plek.”

Route

Het schip van School at Sea met de 35 leerlingen en crew aan boord vertrekt dit jaar in de herfstvakantie en komt volgend jaar in de meivakantie weer terug. “Je begint in Amsterdam waar je een hele week het schip klaarmaakt voor de reis. Van Amsterdam vaar je dan naar IJmuiden en vanuit daar begint de reis echt. We zeilen dan eerst naar Spanje.” Vanuit Spanje gaat Scool at Sea naar Afrika waar de leerlingen de boot helemaal volladen voor de oceaanoversteek waarna ze in Dominica aankomen. Er komt dan ook een arts aan boord, omdat het schip te ver weg is om een helikopter te laten komen mocht er iets mis gaan.

Les

“Aan boord leer je van alles. Je wordt er heel zelfstandig van. Thuis doe ik weleens de afwas en ruim ik mijn kamer op, maar mijn ouders doen bijvoorbeeld mijn was en helpen me waar nodig. Aan boord heb je dat niet. Dan moet je alles zelf doen. Je ligt met z’n vieren op een kamer, je hebt niet veel privacy, dus je wordt denk ik ook wel geduldig. En je leert goed samenwerken, want je kan niet alles in je eentje gaan doen.” Ook leert Mare hoe ze het schip moet gaan besturen en heeft ze haar gewone schoolwerk wat ze moet doen. “Met school plan je alles van tevoren in wat je wanneer af moet hebben. En aan boord is het dan zelfstudie. Je leert zo ook wel plannen en discipline.” Er gaan vijf vakdocenten mee die de scholieren bij hun werk kunnen helpen. Als Mare gaat, zit ze in de vierde klas van het vwo.

Sponsoren

Zoals gezegd moet Mare, voordat ze definitief mee mag, eerst 22.500 euro ophalen en daarnaast heeft ze zo’n 2000 euro nodig voor de voorbereiding van de reis. “We hebben fondsenwerftraining gehad waarin we leerden hoe je bedrijven kunt benaderen met de vraag of ze je willen sponsoren. 25000 euro is vet veel geld. Dat kan ik niet betalen en mijn ouders ook niet.” Ze heeft nu 2500 euro opgehaald. “De rest wil ik ophalen door me te laten sponsoren door bedrijven. Ik heb een website en bedrijven kunnen daar met hun logo op komen te staan en ik ga aan boord ook een blog bijhouden waarin ik hun naam kan noemen. Daarnaast laat ik een shirt maken waar bedrijven op kunnen komen te staan en bedrijven kunnen een vlag met hun logo kopen. Die vlag gaat mee in de boot en wordt in de havens in de verschillende landen waar we aanmeren, opgehangen.” Bedrijven die Mare willen helpen, kunnen dat doen via www.mareatsea.com.

Mee aan boord

“Mijn uitdaging is om mee te gaan met School at Sea en daar veel te leren. Ik houd van zeilen en reizen en dat kan ik hiermee doen. Er zijn niet veel organisaties die dit doen en niemand doet het voor zo lang. Het is vet gaaf als je dit kan doen. Ik wil daar naartoe, ik wil gewoon mee.” Mare heeft er vooral ook veel zin in om andere culturen te leren kennen en andere landen te zien. “Dit is echt wat ik wil doen. Ik denk ook dat er mensen zijn die wel iets hebben wat ze graag willen doen, maar dat ze het niet durven of denken: ‘dat doe ik later wel’. Zo dacht ik niet en ik zou die mensen graag willen inspireren zodat ze denken: ‘ik moet dit gewoon doen’. En ik wil ook graag een perfect plaatje meemaken: op de oceaan de zonsondergang zien, met dolfijnen erbij. Dat lijkt me geweldig.”