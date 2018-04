Verkiezing vereniging van het jaar

Om de sport- en cultuurverenigingen in Nederland in de schijnwerpers te zetten, is er dit jaar voor het eerst een verkiezing tot Vereniging van het Jaar.

Verenigingen kunnen zichzelf tot 23 april opgeven via verenigingvanhetjaar.nl en daar hun unieke verhaal delen. In iedere gemeente wint de vereniging met de meeste stemmen en hoogste beoordeling. Daarna volgen ook een provinciale en een landelijke winnaar. Zowel voor de stemmers als de clubs zijn er mooie prijzen te winnen.

De verkiezing is een initiatief van NOC*NSF, Kunstbende en het LKCA samen met de Rabobank, en heeft tot doel de kracht van de sport- en cultuurverenigingen bij zoveel mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers te zetten.

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken, acteren, dansen of kunst maken. Ze vormen het grootste sociale netwerk van ons land. Ook leiden ze talenten op die zonder vereniging of stichting nooit zo ver zouden komen. Verenigingen zijn heel bijzonder en dat mag gezien worden!

Nomineren en stemmen

Nadat de verenigingen zich genomineerd hebben, start vanaf 9 april tot 20 mei de stemperiode. Iedereen kan via www.verenigingvanhetjaar.nl stemmen op zijn of haar favoriete vereniging. Bij het uitbrengen van een stem worden ook waarderingscijfers gegeven. Om stemmen te werven is er vanaf de start van de stemperiode voor verenigingen gratis promotiemateriaal beschikbaar op de website. Ook mensen die hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging maken kans op leuke prijzen.

In iedere gemeente wint de sport- en de cultuurvereniging met de hoogste score. Deze score is een gewogen gemiddelde van het aantal stemmen (50%) en de waarderingscijfers (50%). De gemeente- en ook de provinciewinnaars worden rond 25 mei 2018 bekendgemaakt.

De vakjury bezoekt vervolgens de provinciewinnaars van beide categorieën. Per categorie kiest zij drie provinciewinnaars die doorgaan naar de landelijke finale in september. De vakjury bestaat onder andere uit zeilster Marit Bouwmeester, choreograaf Juvat Westendorp, beachvolleyballers Brouwer & Meeuwsen, presentator Erik van der Hoff, hockeyer Robbert Kemperman en zanger Lucas Hamming. Bekijk hier de video’s van de vakjuryleden waarin ze vertellen hoe hun carrière begonnen is en welke rol de vereniging daarin speelde.

De landelijke winnaars worden beloond met Masterclasses van professionals die de vereniging verder helpen. Deze Masterclasses bestaan bijvoorbeeld uit:

• Clinic voor de leden onder begeleiding van een topsporter of topartiest

• Workshop naar keuze voor het bestuur

• Workshop naar keuze voor commissieleden/docenten/scheidsrechters/coaches/…

• Sessie voor alle leden over de relatie tussen gezonde voeding en het leveren van prestaties

• En dit allemaal in een verzorgde en feestelijke setting bij jou op de vereniging

Bovendien maakt een productiemaatschappij een professionele promotiefilm om de vereniging extra in de schijnwerpers te zetten. En de mooiste verenigingsverhalen krijgen lokale, regionale en landelijke media-aandacht. Een uitgelezen kans om iedereen te laten zien hoe bijzonder de vereniging is.

Ook mensen die hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging maken kans op prijzen zoals:

• Overnachting op Hotel en Congrescentrum Papendal

• Tickets EK Beachvolleybal

• Kaartjes Lowlands

• Kaartjes TivoliVredenburg

• TeamNL kledingpakket



Voor meer informatie, nomineren en stemmen kijk op: www.verenigingvanhetjaar.nl

Volg de verkiezing via: Twitter | Instagram | Facebook | YouTube