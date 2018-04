Veenbranden

Ze heeft er een heel stel, en ook geen gewone. Plus twee kinderen. Een drukke bedoening dus. Het is wel even wennen, als je daar binnenkomt. De meesten zitten namelijk niet in een kooi. Het is er een klein beetje vuil, maar het stinkt er zeker niet. Ik vind het er eigenlijk wel leuk.

Om te beginnen heeft ze twee honden. Die willen graag geaaid worden als je binnenkomt. Dan vliegen er drie vogels rond, die nogal hard tegen elkaar op tjilpen. Erg hard zelfs, een gesprek is soms lastig. Ze hebben wel een kooi, maar daar willen ze niet in. In een aantal terraria zitten kleine leguanen. In een andere bak zit een vogelspin. Die wordt ook af en toe geaaid. Er is nog een kooi met een hamster. En dan zijn er nog twee grote leguanen die los in de kamer lopen. Vogels en leguanen zijn niet zindelijk, dus soms moet er plotseling dringend schoongemaakt worden.

Al met al dus een bijzonder interessant huishouden. De tweede keer dat ik op bezoek was, had ik mijn jas naast me op de grond gelegd, de kapstok is nogal vol. Toen ik weg wilde, had een van de leguanen er op geplast. Ja, zei mijn gastvrouw, dat had ik je moeten zeggen, niks op de grond leggen hier. Gelukkig kon ik een jas van haar lenen. En inderdaad, weer wat geleerd. Mijn jas is weer schoon.

Want ik wist natuurlijk niets van leguanen, wie wel? Maar er zit toch meer bij dan ik dacht. Toen ik er voor de derde keer kwam, zat het oranje mannetje, zo’n 60 a 70 cm lang, met veel stekels op zijn rug en heel veel grote nagels, vlakbij mij op de verwarming. Hij zat mij op te nemen. Ze hebben hun ogen aan de zijkant, dus hij staarde mij met een oog indringend aan. Opeens riep zijn bazin: Pas op, hij wil bij je op schoot. Ze kwam aanhollen en zette hem op de vensterbank in de zon. Na een paar keer kennen ze je, en op schoot vindt hij wel gezellig.

Dat had ik nou nooit gedacht, dat een leguaan het gezellig zou vinden op mijn schoot. Stond niet op mijn bucketlist en hoeft er ook niet op.

Dan maar liever mijn kleine buurmeisje!

Annabel