Ingezonden: Vogelleed

,,Uit ons keukenraam hebben we zicht op een nestkastje. En ja hoor.. er is belangstelling.

Een paartje pimpelmees komt in het vroege voorjaar kijken, pikt het aan vlieggat ietsje bij, als willen ze zeggen: ‘Dit is van ons’.

Daarna aanvoer van materiaal om een nestje te maken.

Tot een paar dagen geleden één van beide vreemd gedrag vertoonde. Zit voor de opening van het kastje, kijkt erin en vliegt naar de naastbij zijnde boom en geeft een roepend luid tsjilpgeluid, steeds maar weer.

Vliegt even weg, keert terug en opnieuw roepend het ‘heel anders dan het andere geluid’ wat ze lieten horen als ik bijv. bij de waslijn was.

Nu al 3 dagen, kijkend in het nestkastje, roepend en wegvliegend..

We hebben het kastje even geopend en een keurig zacht nestje ligt klaar.Maar helaas, geen broedend paartje. Waarschijnlijk is één pimpelmees dood.

Wat? Hoe? Het gaat je aan het hart.



Wat kunnen wij doen? Houdt de deuren zoveel mogelijk gesloten tijdens het broedseizoen. Ook wij hadden al een koolmees in ons huis, zoekend naar insecten.

Als jonge vogeltjes voor het eerst uitvliegen, zou u de poes overdag binnen kunnen houden.

We moeten zuinig zijn op onze tuinvogels, helaas zijn er ieder jaar minder bij ons in de tuin.''

Heerenveen, vogelliefhebber