CoderDojo populair in bibliotheek Heerenveen

CoderDojo is een populaire activiteit in de bibliotheek van Heerenveen. Dat blijkt wel weer nu ook de editie van zaterdag 21 april is volgeboekt.

Hetzelfde gold al eerder voor de CoderDojo van vrijdag 13 april.

CoderDojo staat voor zélf programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen, games maken en meer.

Deze maandelijkse activiteit in de bibliotheek is bestemd voor iedereen tussen 7 en 17 jaar. De volgende CoderDojo’s staan gepland voor vrijdag 18 mei (15.00-16.30 uur) en zaterdag 19 mei (12.00-13.30 uur).

Beide dagdelen hebben hetzelfde onderwerp.

Om zo veel mogelijk belangstellenden de kans te geven om mee te doen, is het de bedoeling dat men zich voor één van deze CoderDojo’s opgeeft. Deelname is gratis, maar wegens het beperkte aantal plaatsen is aanmelden verplicht. Dat kan via bibliothekenmarenfean.nl en coderdojo-marenfean.nl