Start bouw grootste warenhuis

De replica van de Big Store, zoals die in 1896 in New York werd geopend, komt deze zomer in een schaal van 1 op 3 in het centrum van Akkrum te staan.

Het gebouw wordt geprint op steigerdoek en tot een hoogte van acht meter opgebouwd, terwijl de acht meter hoge vuurtoren, die – drie keer zo hoog – op het originele gebouw stond, daar nog eens bovenop wordt gezet. In twee weekenden in juni organiseert Akkrum een groots evenement rondom de Big Store, waarbij honderden figuranten het straatleven van New York uit 1896 verbeelden.

Binnen wordt het warenhuis met de meest moderne audiovisuele middelen tot leven gewekt. Met holografische projecties wordt Frank Cooper digitaal driedimensionaal neergezet. Tal van figuranten en acteurs brengen het warenhuis en het straatbeeld er omheen tot leven. Op vrijdag 13 april is de onthulling van de twee enorme bouwborden, die op de bouwlocatie van de Big Store komen te staan, aan het Heechein, dat in juni wordt omgebouwd tot Sixth Avenue in New York anno 1896.