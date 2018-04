Kinea wint in Groningen

Een bekende tegenstander voor Kinea. Er is dit seizoen al 3x eerder tegen CB gespeeld en alle 3 voorgaande ontmoetingen waren goed voor 2 punten. Een hoopgevende statistiek voor Kinea, die dus vol goede moed afreisden naar Groningen.



Het was deze middag tijd voor het basisdebuut van Brent Bos. Het jonge, aanstormende talent mocht al een paar keer wat minuten meespelen met het vlaggenschip en vandaag was het dus tijd om vanaf het eerste fluitsignaal te starten. Brent deed dit uiteraard verdienstelijk, zou later blijken. Voor de rest waren er geen verassingen in de opstelling van trainer/coach Hans Harder.



Net als in de laatste ontmoeting moest de uitploeg scherp beginnen. En dat deed het. De eerste aanval van CB werd onschadelijk gemaakt waarna de eerste schotpoging in een doelpunt werd omgezet. Al snel werd duidelijk dat Kinea de betere was deze middag. Tot 3-5 kon CB nog enigszins bijblijven maar daarna liep Kinea uit naar 3-10 en was er van een wedstrijd al nauwelijks meer sprake. Beide ploegen zochten de kleedkamer op met een 5-14 ruststand. Saillant detail: alle spelers van Kinea hadden halverwege al een doelpunt gemaakt.



Toch was Hans Harder halverwege de wedstrijd niet tevreden over het spel van Kinea. Het scoreverloop, verdedigend werk en rendement in de aanval was uiteraard wel naar tevredenheid. Maar er mocht wel meer tempo in het spel van de Kineanen.



De tweede helft was echter een formaliteit, zo bleek achteraf. De thuisploeg knokte voor wat het waard was maar ook Kinea scoorde op de momenten dat het nodig was. De reservespelers die na de wedstrijd van Kinea 2 waren komen overvliegen kregen nog wat speeltijd. Ook Rienk Vlietstra mocht invallen voor de jonge Brent Bos en luisterde zijn invalbeurt op met 2 mooie doelpunten van afstand. Na 70 minuten korfbal floot scheidsrechter Snip af met een 16-23 eindstand op het scorebord.



Kinea zal zo goed als zeker ook volgend veldseizoen wel in de tweede klasse uitkomen. Het kan dit seizoen lekker uitspelen, maar zal ook zeker nog een paar mooie overwinningen willen boeken. Een mooie mogelijkheid hebben de geelhemden volgende week, wanneer Sios op bezoek komt in de Knipe. Ook Sios heeft dit seizoen nog niet kunnen winnen van Kinea, dus er liggen zeker kansen voor de Knypsters.