Het dierenrubriekje

Het blijft opvallend rustig in de Dierenopvang. Deze week is er 1 poes naar een nieuw baasje gegaan en er is 1 kater bij gekomen.

Het is een rood- witte ongecastreerde kater, hij is gevonden op de Tormentil. Bij dierenasiel De Swinge in Drachten is een cyperse poes gebracht, ze is gevonden op de Weerdijk in Oldeholtwolde. Er worden 4 katten vermist, de eerste is Inu.

Ze is cypers met wit, heeft een smalle witte streep over de neus, witte kin, bef en borst. Verder heeft ze voor een witte kniekous aan haar rechter voorpootje en een sokje aan haar linker voorpootje. Dan heeft ze nog een witte buik en een witte staartpunt. Inu hoort thuis op de Lark 0621214468. Op de Schans worden 2 poezen vermist, de eerste is een zwart- wit poesje van een jaar oud. Ze is gechipt 06-12285358.

De tweede poes die wordt vermist op de Schans is Floortje, zij is donkergrijs met witte pootjes. Het is een klein en tenger poesje 06-55802718. In Akkrum wordt op het Melkerspad een zwarte kater vermist 06-50498753. Dan zijn er nog 3 dode gevonden katten, de eerste is gevonden op de Vaartweg in Steggerda. Het is een zwart- witte kater, wit over de neus en kin, 4 witte poten en een witte buik. Een zwarte kat is gevonden op de Stellingerweg bij nummer 143 in Nijeholtpade.

Een witte kater met zwarte vlekken is gevonden op de Vierhuisterweg in Rohel. Belangrijke telefoonnummers: Dierenopvang ’t Heerveld 0513-529233, dierenambulance 06-21578058, dierenalarmnummer 144, Amivedi 088-0064693.