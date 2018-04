Buien met Saharazand

Een grote wolk Saharazand is afgelopen weekend uitgewaaid over Europa en Nederland houdt hier de hele week mee te maken.

Dat meldt Weeronline.

Zolang het droog blijft is de aanwezigheid van Saharazand alleen te merken aan extra kleurrijke zonsopkomsten en zonsondergangen. Tijdens regen komt het Saharazand naar beneden met als resultaat vieze auto’s en tuinmeubelen.

Vandaag wordt boven ons land de hoogste concentratie Saharastof verwacht. In het westen en noorden valt vanochtend regen. De neerslag bestaat uit een mengsel van water en Saharazand. Later vanmiddag en vanavond volgen op meer plaatsen buien, waardoor alles wat buiten staat vies kan worden. Bij enkele felle buien is ook kans op onweer en hagel. In Groningen en Drenthe is vanmiddag de kans op buien klein.

Hoewel de concentratie Saharastof boven ons land vanaf vannacht afneemt ben je niet met één keer je auto wassen voor de komende tijd klaar. De hele week blijft er wat Saharazand aanwezig in de atmosfeer en daarbij is kans op enkele buien. Een bui kan dan een heel dun laagje stof achterlaten.

In het weekend neemt de kans op neerslag af en komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het wordt daarbij 15-20 graden. Prima lenteweer dus om dan de auto schoon te maken.

Gekleurde zonsopkomsten en zonsondergangen

Het Saharastof kan zorgen voor extra mooie ochtend- en avondluchten. De stofdeeltjes zorgen voor extra breking en verstrooiing van het licht. Hierdoor komen de rode, oranje en gele kleuren van het zonlicht beter aan bod. Deze week trekken helaas veel wolkenvelden over het land, waardoor de zon regelmatig niet te zien is. Woensdag is de kans op mooie luchten het grootst.