Studieavond met dominee Henk Poot in Heerenveen

Op maandag 16 april is er in Heerenveen de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël.

Het thema is: Israël en het Evangelie van Johannes. De andere data zijn: maandag 23 en 30 april. De bijeenkomsten vinden plaats in Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1 in Heerenveen. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Samen met Petrus en Jakobus wordt Johannes genoemd als de apostelen voor Israël.

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.