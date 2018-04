sc Heerenveen legt Trevor Doornbusch vast tot 2020

sc Heerenveen heeft jeugdspeler Trevor Doornbusch vastgelegd. De talentvolle doelman van sc Heerenveen O19 tekende zijn eerste contract bij de Friese club dat hem tot de zomer van 2020 aan sc Heerenveen verbindt.

De achttienjarige Doornbusch kwam in de zomer van 2013 over van Roda '23 uit Bovenkerk. De doelman, die in het verleden vier jaar in de jeugdopleiding van Ajax speelde, is bezig aan zijn vijfde seizoen in Friesland en maakt dit seizoen deel uit van sc Heerenveen O19. Doornbusch is bovendien jeugdinternational bij Oranje onder 19.

Technisch manager Gerry Hamstra: ''We zijn blij dat Trevor een contract heeft getekend en langer bij ons blijft. Trevor is een getalenteerde doelman met veel potentie en we willen hem de komende jaren met een gericht plan verder ontwikkelen.''

Trevor Doornbusch: "Ik ben heel erg blij met mijn contract. Dit is een mooie, grote stap in mijn carrière. Als voetballende keeper speel ik graag ver van mijn eigen doel. Ik ben inmiddels al vijf seizoenen actief binnen de jeugdopleiding en wil graag slagen in Friesland."