Martin Bossenbroek 18 april bij SLAH

De Boerenoorlog /Fout in de Koude Oorlog

Historicus Martin Bossenbroek is bij het grote publiek vooral bekend door De Boerenoorlog (2012) en Fout in de Koude Oorlog. Nederland in tweestrijd 1945-1989 (2016). Met De Boerenoorlog won hij in 2013 de Libris Geschiedenis Prijs; het boek werd in 2013 óók genomineerd voor de AKO-Literatuurprijs. Met Fout in de Koude Oorlog behoorde Bossenbroek tot de zes genomineerden voor de Libris Geschiedenis Prijs in 2017. Beide boeken zijn zeer toegankelijk en in voortreffelijke stijl geschreven.

De Boerenoorlog gaat over de strijd tussen de Britten en de twee Boerenrepublieken in Zuid-Afrika (1899-1902). De Engelsen waren er rotsvast van overtuigd dat ze de tegenstander in een korte, snelle oorlog eenvoudig onder de voet zouden lopen. ‘The Boers’ in het Afrikaanse binnenland, die achterlijke afstammelingen van de Hollandse kolonisten, hadden immers geen enkele kans tegen de grootste militaire macht ter wereld. Het zou echter een lange, gruwelijke oorlog worden. De vaardige verteller Bossenbroek ontvouwt de Boerenoorlog vanuit het perspectief van de Nederlandse jurist Willem Leyds, de jonge Britse journalist (en latere) politicus Winston Churchill en de rauwe boerencommando Deneys Reitz.

In Fout in de Koude Oorlog kiest Bossenbroek ervoor om het extreme Koude Oorlogsdenken te benaderen vanuit twee Nederlandse tegenpolen, de conservatieve minister van Buitenlandse Zaken en secretaris-generaal van de NAVO Joseph Luns en de communistische filmer Joris Ivens. De eerste was ‘fout’ in de ogen van links, de tweede in die van rechts. Volgens de schrijver kleefde er aan beiden een flinke smet. De jongste generaties kunnen zich nauwelijks nog iets voorstellen bij de dreiging die ook in Nederland decennialang boven het dagelijkse leven hing. De Koude Oorlog ligt immers alweer 25 jaar achter ons. In zijn boek memoreert Martin Bossenbroek terecht dat de naoorlogse periode in West-Europa niet alleen een feest van wederopbouw en welvaart was. Bossenbroek geeft een indringende, verhelderende analyse van het hele scala aan foute keuzes die de Koude Oorlog aan Nederland oplegde.

Martin Bossenbroek is verbonden aan de Universiteit Utrecht en publiceerde naast bovengenoemde bestsellers tal van andere historische werken, zoals de historische klassiekers Holland op zijn breedst (1996) Het mysterie van de verdwenen bordelen (1998) en De Meelstreep (2001).



Op woensdagvond 18 april is Bossenbroek te gast bij de Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen (SLAH) in Museum Belvédère. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Boekhandel Binnert Overdiep is met zijn boeken aanwezig. Reserveren is raadzaam, want vol is vol. Dat kan via reserveer@slahheerenveen.nl

Rob Kerkhoven