Bouwvergunningen Friesland goedkoper dan landelijk gemiddelde

Er zijn aanzienlijke gemeentelijke verschillen in wat een vergunning kost voor het verbouwen van een huis. Dit blijkt uit onderzoek van Afvalcontainershop.nl, dat onder alle 380 gemeenten van Nederland onderzoek deed naar de kosten van een vergunning voor twee gangbare soorten verbouwingen, in combinatie met een vergunning voor het plaatsen van een bouwcontainer.

Prijs vergunning in Veenendaal dertien maal duurder dan in Valkenswaard

Een vergunning voor een dakopbouw met verhoogde nok, met een oppervlakte van 15m2 en begrote bouwkosten van €27.500, kost in Nederland gemiddeld €789. Wie in Valkenswaard (Noord-Brabant) woont, is financieel gunstiger uit: hier kost deze verbouwing €175. In Veenendaal (Gelderland) zijn de bewoners het duurste uit: hier kost een vergunning voor precies dezelfde verbouwing €2.281,80.

De verschillen in de prijs van vergunningen zijn eveneens groot voor het andere bestudeerde verbouwing type. Voor een uitbouw van 8m2 aan de zijkant van het huis, is men in de gemeente Ameland het goedkoopste uit met een bedrag van €123,50. In het Zuid-Hollandse Voorschoten kost een vergunning voor dezelfde klus €938,30.

Friesland procent duurder dan Zeeland

In Zeeland zijn inwoners gemiddeld het minste kwijt aan vergunningen die gerelateerd zijn aan deze verbouwingen. Friesland is een van de goedkopere provincies: hier liggen de kosten gemiddeld slechts 17,8 procent hoger dan in Zeeland, dat komt neer op een gemiddelde van 543,27 euro. Ook in Drenthe, Flevoland en Groningen is men relatief weinig kwijt aan de omgevingsvergunningen die bij een verbouwing komen kijken.

Kosten vergunningen vallen buiten hypotheek

Omdat het maximale leenbedrag bij een hypotheek per 1 januari 2018 is verlaagd naar honderd procent van de woningwaarde, kunnen de kosten van een verbouwing niet meer (deels) in de hypotheek worden opgenomen; dus ook de vergunningen voor die verbouwing niet. Dat betekent dat gemeenten met de prijs van vergunningen invloed kunnen uitoefenen op de toegankelijkheid van de woningmarkt voor (nieuwe) woningbezitters die na de koop van plan zijn te gaan verbouwen.

www.afvalcontainershop.nl/meest-verbouwvriendelijke-gemeenten