Samenwerking damesvoetbal Houtigehage en ’t Fean ‘58

De besturen van beide verenigingen zijn dit onlangs overeengekomen. De dames blijven wel lid van hun eigen vereniging.

De thuiswedstrijden worden gespeeld op sportpark Duinoord in Houtigehage. Jan Lammers, die bij ’t Fean ’58 de portefeuille Technische Zaken onder zijn beheer heeft, is ingenomen met de ophanden zijnde samenwerking. ,,Het is een situatie waaruit beide verenigingen hun voordeel kunnen behalen”, vindt Lammers.

Sinds het seizoen 2015/2016 komt ’t Fean ’58 niet meer met een dameselftal uit in de competitie. ,,Het liet zich al een tijdje aanzien, maar het bleek destijds niet langer haalbaar een damesselectie op de been te houden”, legt Lammers uit. Toch ging het vrouwenvoetbal – sinds 1971 onderdeel bij ’t Fean ’58 – niet geheel verloren voor de vereniging. Het 7x7 vrouwenteam nam de plaats in van het dameselftal.

In het begin ging alles voortvarend. De laatste tijd kwam de klad er echter wat in. ,,We hadden geen trainer meer, er was geen leiding. De neuzen stonden niet altijd dezelfde kant op. Daardoor werd de animo steeds minder”, laat Jeanet From weten, die er naar uitkijkt eindelijk weer op de zaterdag te kunnen voetballen. Zij maakte destijds al deel uit van de selectie, die op zaterdag aan de competitie deelnam. ,,Een nieuwe start”, vindt ook Yvonne Oegema. ,,We hebben individueel gepraat met de trainer en dat kwam positief over. Het is mooi dat de speelsters in deze nieuwe constructie lid kunnen blijven van de eigen vereniging.”