VV Buitenpost haalt met Van Dongera en Vos ervaring binnen

De Dokkumer en Leeuwarder kijken ernaar uit om in de hoofdklasse te gaan voetballen bij de Blauwkes.

Folkert van Dongera

Folkert speelde al elf jaar in het eerste team van Be Quick Dokkum. De aanvoerder van de Dokkumers vindt de tijd nu rijp voor een stap hogerop. ,,Ik verwissel niet zomaar van club, maar het kriebelde al een tijdje. Het was nu of nooit”, zegt Folkert. De inwoner van Dokkum is docent lichamelijke opvoeding aan een vmbo-school in Heerenveen en een echte sportliefhebber. De allround voetballer is een middenvelder met veel loopvermogen, sterk in de passing en pikt zo nu en dan een doelpunt mee. ,,Buitenpost was afgelopen seizoen de beste ploeg in onze competitie. Het is mooi voor de vereniging en de jongens dat er nu een nieuwe uitdaging komt. Ik volg het amateurvoetbal op de voet en ken de gerenommeerde clubs in de hoofdklasse. Nu speel je zelf tegen dit soort clubs, mooi! Ik ga m’n best doen om een plekje in het team te veroveren en hoop veel bij te leren.”

Jelmer Vos

Jelmer is geboren en getogen in Leeuwarden. Vanaf zijn jeugd speelde hij bij LAC Frisia, op een uitstapje van drie jaar bij SC Cambuur na. De laatste zes jaar was hij van vaste waarde in het eerste team. ,,Dit seizoen was ik gestopt in verband met mijn studie sociaal pedagogische hulpverlening die ik wilde afronden”, vertelt Jelmer. De laatste wedstrijden heeft hij echter wel gevoetbald om zijn ploeg te helpen. ,,Zonde dat we via de nacompetitie alsnog gedegradeerd zijn.” Jelmer speelt centraal achterin en kan ook uit de voeten als verdedigende middenvelder. Hij heeft een goede inspeelpass en een prima lange bal. De Leeuwarder is sterk in één-op-één-situaties. ,,Ik schuw de duels niet.” De parttime fitness-instructeur, hij heeft ook het CIOS gedaan, treft bij Buitenpost oud-ploeggenoot en vriend Rob Dijkstra. ,,Ik wilde altijd graag weer eens met Rob voetballen. Ik ben er ook aan toe om mezelf op een hoger niveau te bewijzen. Buitenpost staat bekend om de goede sfeer en het leveren van prestaties. Dat is een mooie combinatie, als sociale jongen past de club goed bij mij.”

René van der Weij

Buitenpost-trainer René van der Weij is blij met de keuze van de ervaren voetballers voor Buitenpost. ,,Op beide spelers zit een goede kop. Ze willen gewoon hard werken en passen uitstekend in onze groep en bij VV Buitenpost”, aldus Van der Weij. ,,Toen Folkert mij belde of het een optie was om bij Buitenpost te komen voetballen, was ik positief verrast omdat hij al lang bij Be Quick Dokkum voetbalde en aanvoerder was. Met Folkert krijgen we lengte, veel loopvermogen en hij heeft prima inzicht. Bovendien is hij op meerdere posities inzetbaar op het middenveld.” Tijdens de gesprekken met de trainer bleek dat hij ambitieus is en zich wil meten met het niveau in de hoofdklasse. ,,Het belangrijkste is dat hij vooral erg graag bij Buitenpost wil voetballen. Folkert is daarom een prima aanvulling op onze selectie.” Omdat het eerste team uit weinig verdedigers bestaat en er komend seizoen meer druk op het team komt door het hogere niveau en meer wedstrijden, was aanvulling wenselijk. ,,We kwam uit bij Jelmer die had aangegeven graag naar Buitenpost te willen. Opvallend aan Jelmer is dat hij erg sterk is in de lucht, fysieke duels niet uit de weg gaat en zich in balbezit ook aanvallend durft te doen gelden. Jelmer is een speler die graag wil laten zien wat hij kan en heeft gewoon zin in deze nieuwe uitdaging.”

Vertrouwen

Vanaf de winterstop heeft Van der Weij veel telefoontjes en berichtjes gehad van spelers die bij Buitenpost wilden voetballen. ,,Richting het kampioenschap werd dit alleen maar meer. Ik ben best verrast wat een kampioenschap en spelen in de hoofdklasse teweegbrengt. We zijn als club met Jan Douma van de technische commissie en voorzitter Paul Olijve altijd heel open geweest welke kant we op willen. Net als de afgelopen jaren kijken we eerst naar de jeugd en als er spelers weggaan hoe we dat gaan opvullen. De club waakt ervoor dat er spelers komen die een jaar later weer vertrekken.” De trainer is ervan overtuigd dat er een groep staat die jaren bij elkaar kan blijven. Jongens die graag voor Buitenpost willen spelen, die elkaar kennen en allemaal in de buurt wonen. ,,We spelen volgend seizoen met bijna dezelfde groep. Ik heb er wel vertrouwen in”, besluit Van der Weij.