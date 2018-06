Surhuistervener Wout Marinus wint samen met Flits van Snits NK op de weg

Deze titel ontbrak nog op het erelijstje van 'De flits van Snits' Leon Brinksma. Die van Nederlands kampioen tijdrijden had hij vorig jaar in augustus al behaald met zijn andere piloot Aalzen Alma. Samen met zijn tweede piloot, Wout Marinus uit Surhuisterveen, ploegleider Doede de Jong en supporters werd de reis naar Steenbergen ondernomen.

De ID renners reden een wedstrijd over 50 minuten op een parcours dat was uitgezet in een nieuwe woonwijk. Het parcours van circa 1400 meter bestond uit straten met klinkers en verkeersdrempels en naast de weilanden smalle stroken asfalt met scherpe smalle bochten. Het laatste deel van het parcours voor de finish was ook vrij smal, liep steil af en bestond bovendien uit vier haakse bochten. Vrijwel direct na de start ontstond een kopgroep met daarin de Fryske tandem, Jonnathan Duinkerken, Davy Mertens en Michael Katuin. De rest had al snel het nakijken en werd op een of meerdere rondes gereden. Zowel Davy Mertens alsook Joannathan en Michael probeerden een aantal keren weg te sprinten maar werden steeds weer door Leon en Wout teruggehaald. Davy en Michael moesten uiteindelijk hun inspanningen bekopen mede doordat Jonathan, geslepen als hij is, steeds in het wiel van de tandem bleef rijden. Het tempo in de wedstrijd lag hoog, met name op de rechte einden werd met snelheden van 50 km/uur gekoerst. Doordat vlak voor de finish het parcours vier scherpe bochten bevatte - en scherpe bochten moeilijker voor een tandem te nemen zijn en er maar een korte rechte lijn naar de finish lag - werd de Fryske Tandem vlak voor de finish door Joannathan geklopt. Maar doordat zij als eerste tandem finishten werden zij Nederlands kampioen op de weg bij de tandems. Bij de solorijders werd Jonathan Duinkerken Nederlands kampioen bij de heren. Bij de dames werd Irma van Duyn Nederlands kampioen.