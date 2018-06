Buitenpost inventariseert overlast door steenmarters

De belangenvereniging krijgt regelmatig berichten dat steenmarters in Buitenpost actief zijn. Er zijn ook schadegevallen bij plaatselijk belang bekend. Het gaat hierbij om schade aan bedradingen onder de motorkap van auto’s en aan isolatiemateriaal. Ook maakt het beschermde dier jacht op kuikens, kippen en vogels.

Plaatselijk Belang Buitenpost weet dat de steenmarter soms ook een verstopt onderkomen maakt in huizen en schuren. ,,Ok dit heeft schade tot gevolg.” De vereniging hoort graag van inwoners wanneer en waar zij een marter gesignaleerd hebben. Meldingen mogen ook betrekking hebben op voorvallen van enkele jaren geleden.

Niet alleen in Buitenpost is sprake van hinder door steenmarters. Ook in andere dorpen van de gemeente Achtkarspelen veroorzaken de dieren regelmatig overlast. Dat was de laatste periode het geval in onder meer Surhuizum en Harkema. In Harkema werd in mei een complete vogelvolière leeggeroofd.