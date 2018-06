Zomerse Kliederkerk Grieme & Piele & Diele op 24 juni

Nog nooit waren er zoveel kinderen en met de volwassenen erbij paste het nét in het doopsgezinde kerkje van Buitenpost.

Op zondag 24 juni hoopt de organisatie er weer een feest van te maken. Het is dan in alle kerken themazondag over de schepping. Bij de Kliederkerk horen we een verhaal over een komische olifant, die ontdekt dat er op het pluisje van een bloem een complete wereld bestaat die hij moet beschermen.

Na het verhaal kunnen er bijenhotels geknutseld worden en er is een speurtocht langs zeven scheppingsdagen met allerlei serieuze en gekke opdrachten. Een gezellige en creatieve ochtend voor jong en oud. Met aan het eind een viering en om 12.00 uur pannenkoeken.

Kinderen die naar de kliederkerk komen, worden begeleid door hun eigen (groot)ouder/verzorger. Je hoeft je niet op te geven, toegang is vrij en iedereen is van harte welkom. Locatie: Doopsgezinde kerk, Julianalaan 12A, Buitenpost.