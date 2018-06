Jubileum-editie Surventobrass overtreft verwachtingen

Surventobrass beleefde afgelopen zaterdagavond haar tiende verjaardag. In een volle Flambou in Surhuisterveen lieten negen brassbands in dertig minuten het allerbeste van zich zien én horen.

Ieder optreden stond in het teken van een zelfgekozen thema waarin de bands veel amusement hadden verwerkt, natuurlijk ‘omlijst’ met eigen muziek.

De thema’s liepen sterk uiteen, van het vrolijke ‘Liefde’ door Soli Deo Gloria uit Rinsumageast tot de zorg omtrent de toekomst van onze aarde in het ‘Terra Futura’ van brassband David uit Zwolle. Ook maakte de uitvoering van brassband Schoonhoven B ‘A symphony for peace’ veel indruk waarin stil werd gestaan bij alle oorlogsgeweld in de wereld. Brassband Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen deed mee met het thema ‘Planet Earth’, wat heel goed paste in het geheel van de avond.

Om de thema’s zo goed mogelijk weer te geven werd naast een passend repertoire gebruik gemaakt van onder andere rookmachines, filmmateriaal, dansers, speciale kleding en zang. Ook werden de optredens ondersteund door passende lichteffecten, zodat de sfeer van het thema goed tot z’n recht kwam.

De negen deelnemers kwamen uit het hele land, waarbij Brassband Oefening en Uitspanning, Wijk en Aalburg en brassband Schoonhoven B het verst moesten reizen. Maar ook voor Brassband Amersfoort en brassband David uit Zwolle is Surhuisterveen niet naast de deur. De overige vijf deelnemers kwamen uit Fryslân.

Alle optredens werden beoordeeld door een vakjury, bestaande uit Alex Schillings, Anne van der Sluis en Ruurd Walinga. Zij gaven ieder een beoordeling voor hun vakgebied, respectievelijk muzikaliteit, programma opbouw en entertainment.

Aan het eind van de avond gaf wethouder Max de Haan (onder andere verantwoordelijk voor het werkgebied cultuur) aan dat hij namens de gemeente Achtkarspelen trots is op een festival zoals Surventobrass. Ook prees De Haan de organisatie, die met een klein team zoiets ‘groots’ weten neer te zetten.

In de B-groep ging de eerste prijs naar titelverdediger brassband Looft Den Heer uit Beetgumermolen. Ook in de A-groep wist de winnaar van vorig jaar zijn positie prolongeren; Brassband Amersfoort nam de eerste prijs wederom mee naar huis.

De organisatie kijkt terug op een weekend dat alle verwachtingen heeft overtroffen. Naast een succesvolle Surventobrass op de zaterdagavond was ook het jeugdfestival op de vrijdagavond een groot succes.