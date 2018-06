Festival SOA (Surhuzum Open Air) bijna uitverkocht

Nadat na maanden van voorbereiding het SOA-bestuur op 10 april de plannen voor een rock- en metalfestival in het buitengebied van Surhuizum bekendmaakte, begon de kaartverkoop meteen goed te lopen. Zo goed zelfs dat al op 18 mei bij de gemeente Achtkarspelen een verruiming van de vergunning moest worden aangevraagd om aan de vraag naar toegangsbewijzen te kunnen blijven voldoen.

In overleg met de gemeente zijn er in de omgeving van het festivalterrein in het buurtschap Ophûs - in de volksmond ‘de Pûs’ - allerlei extra parkeer- en verkeervoorzieningen getroffen, waardoor de vergunning verruimd kon worden en er meer kaarten verkocht kunnen worden dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Inmiddels is van die kaarten ook al weer het grootste deel verkocht. Er zijn, met nog een kleine drie weken te gaan, nog minder dan een paar honderd kaarten in de online ticketshop te koop.

Op zaterdag 7 juli zullen vanaf 14.00 uur naast een drietal rockcoverbands (DRD, NBR en Blazuh) vier tributebands optreden. Dit betreffen Damaged Justice (Metallica), Highway to Rosie (AC/DC), The Troopers (Iron Maiden) en Black Leash (Pearl Jam). Meer info over het festival en de bands is te vinden op www.soa.frl en www.facbook.com/soa.frl