Waterpolovereniging PWC krijgt clinic

PWC startte in januari met een nieuw jeugdteam voor kinderen van 7-13 jaar. Inmiddels is een gemengd team van enthousiaste jonge spelers in training. Doel is om volgend jaar mee te doen aan de jeugdcompetitie.

KNZB Noord juicht dit initiatief toe en stelde voor om een clinic te verzorgen. Hoofdtrainer bij SGHA Heerenveen, Sander Bathoorn, en twee spelers uit de eerste klasse, Tristan Zwart en Onno van der Werf, verzorgden een leuke en leerzame middag.

De dertien jonge spelers kregen eerst een introductie over waterpolo en technieken. Vervolgens mochten zij de technieken in het water uitvoeren. De eerste helft duurde maar een halfuur, maar was best intensief.

Tijdens een korte pauze werd een demonstratie gegeven door twee spelers van SGHA, de beide trainers van de PWC, Gerlof Solle en Marit Krotje, en Grietje Schouwstra namens het damesteam van de PWC.

Zo was goed te zien wat voor snelle, krachtige teamsport waterpolo is. Ten slotte kregen de jonge spelers spelenderwijs les over baltechnieken. Zin om ook kennis te maken met waterpolo? Kijk op www.pwcbuitenpost.nl