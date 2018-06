Voorverkoop ’t Fean ’58-FC Groningen gestart

De jubilerende Feanster zaterdagclub spaart kosten nog moeite om ‘De Trots van het Noorden’ eredivisiewaardig te ontvangen. ,,We liggen prima op schema”, zegt een enthousiaste organisatievoorzitter Pieter van der Meer. Inmiddels is de voorverkoop van start gegaan.

FC Groningen komt op zaterdag 7 juli naar sportpark ’t Ketting in Surhuisterveen. De aanvang van de ontmoeting is 14.30 uur. Het is de derde en laatste in de serie oefenwedstrijden, die de profclub speelt tegen amateurclubs. Van der Meer: ,,Er komt heel wat bij kijken in de voorbereiding naar zo’n wedstrijd, maar wij laten niets aan het toeval over. Het geheel moet er piekfijn bij liggen. Niet alleen de grasmat, maar ook rondom de velden, zeg maar de gehele accommodatie moet er uitnodigend uitzien.”

De organisatie kan beschikken over een groot aantal vrijwilligers, zo’n kleine honderd. Het krijgen van vrijwilligers is bij ’t Fean ’58 geen probleem. ,,Iedereen is enthousiast en wil er ook deze keer iets bijzonders van maken. Ze willen de club met z’n allen ook op deze manier positief op de kaart zetten”, aldus Van der Meer, die uitkijkt naar de 7e juli. ,,Voor onze spelers is het een geweldige ervaring. Spelen tegen een profclub, dat wil iedereen. Dat blijven ze zich altijd herinneren. Daar praten ze later nog over.”

Notebomers Bouwbedrijf en Dakcenter Hovinga (beide uit Surhuisterveen) zijn hoofdsponsor van de wedstrijd. Naast deze sponsors zijn er een tiental subsponsors en een groot aantal kleinere sponsors.

Inmiddels zijn de kaarten in de voorverkoop. Deze zijn verkrijgbaar van Intertoys Numan, De Kolk 19 te Surhuisterveen. De toegangsprijzen zijn – in overleg met FC Groningen – publieksvriendelijk en niet gewijzigd ten opzichte van vijf jaar geleden, toen de FC ook op bezoek kwam. Deze zijn bepaald op € 9,- (vanaf 12 jaar). Tot de leeftijd van vier jaar kan men gratis naar binnen, terwijl de jeugd van 4 tot 12 jaar € 4,- moet neertellen. ,,Het voordeel is dat men op de dag van de wedstrijd niet in de rij hoeft voor de kassa’s”, legt Van der Meer uit.