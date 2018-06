Voetbalvereniging Opende zit in de lift

Nadat het jeugdvoetbal bij Opende de afgelopen jaren een enorme groei heeft doorgemaakt, wat onder andere leidde tot twee nieuwe JO13- en JO15-teams, heeft de vereniging verder ook de wind in de zeilen.

Bij de kabouters is er nog net geen sprake van een wachtlijst/ledenstop. Vele nieuwe gezichten vormen hier inmiddels drie teams. Het bekersucces van JO15-1 is tot ver in het noorden doorgedrongen. Ook dit toont aan dat er veel talent aan komt.

Verder maakt het meiden- én damesvoetbal een gezonde groei door. Voor volgend seizoen zijn de eerste aanwinsten al vastgelegd, waarbij opvalt dat ook talenten die ooit de Peender velden verlieten weer huiswaarts keren. Er komt volgend seizoen een tweede damesteam.

Ook bij de heren valt op dat het Peender talent, dat eerder koos voor gerenommeerde jeugdopleidingen bij grotere buur(t)verenigingen, terugkeert naar hun club. Bij Opende 1 leidt dit in ieder geval tot twee nieuwe spelers voor de selectie van Marcel Hiemstra en Benno Oosterbaan. Na de geweldige tweede seizoenshelft, waarin ook de nodige eigen jeugd is ingepast, is de club benieuwd hoe dit volgend seizoen een vervolg krijgt.

Ook de 35+ maakt een groei door. Volgend seizoen komt er wellicht een tweede team. De 45+ heeft ook een stabiele groep en onder andere door het vrijdagavond-voetbal, komen er binnenkort lichtmasten langs het hoofdveld. Verder timmert de sponsorcommissie aan de weg. De lichtmasten worden dan ook gefinancierd zonder aan te kloppen bij de leden voor een extra contributieverhoging.

Wil je je aanmelden als lid bij deze vereniging? Dan kan dat. Opende leeft en dat is door de hele vereniging te merken. Het samen spelen en samen doen staat daarbij centraal. Op 30 juni sluit Opende het lopende seizoen af met de familiedag. U bent welkom!