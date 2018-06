Succesvol acroweekeinde voor teams WSBF

In Beverwijk werd afgelopen weekeinde het Open kampioenschap West-Nederland voor acrogym gehouden. Verdeeld over beide dagen kwamen er teams van WSBF in actie.

Dat het acrogym bij de vereniging uit Surhuisterveen een stijgende lijn heeft, bleek uit het feit dat bij de hogere lijnen bijna alle gouden medailles in de wacht werd gesleept door WSBF.

Op de zaterdag behaalde het B-trio, dat bestond uit uit Klarissa van der Veen, Alledina van der Merk en Marrit Heegstra, tweemaal het goud. Op de balans- en tempo oefening werden ze ruimschoots eerste.

Hannah Westhof, Inge Stienstra en Xiao Mei Harms pakten het goud bij de A-pupillen.

Bij de D-jeugd was het brons voor Gemma van der Werff, Ryanne Ooostra en Tess de Vries. Het duo Tess Arends en Jildou van Houten werd in de categorie E-jeugd tweede en een derde plaats was er voor Danae Kits en Ninthe Landheer. Bij de E-senioren duo’s werd met een ruime voorsprong op de concurrentie het goud behaald door Jantina de Vries en Elsa de Vries.

Zondag wist het duo Elina Sipma en Lieke Bos op beide oefeningen de hoogste score te behalen en was er dus tweemaal goud voor dit duo. Hun clubgenoten Chaluna van der Elst en Jiska Batema behaalden hier twee keer het zilver. De beide C-lijn trio’s grepen net naast het podium.

Ook was er goud voor het D-duo Eline Bakker en Fleur Vegter. In dezelfde categorie werd het brons omgehangen bij het duo Lotte van Sluijs en Anouck Hofstede. En in de categorie D-junior behaalde het duo Maud Boersma en Anouk van der Bij een tweede plaats.

Het C-juniorentrio Annieck Wiersema, Femke Kooistra en Alida Lindeboom wonnen met hun tempo-oefening goud en op de balansoefening zilver.