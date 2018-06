Stratenloop en wielerronde in Drachtstercompagnie

Dit als voorprogramma van de jaarlijkse wielerwedstrijd. De start/finish is op de Tsjerkebuorren, midden in het dorp. Tijdens de loop is het voor de deelnemers genieten van het coulisselandschap en het door een groep dorpsbewoners gemaakte kunstwerk: twee van wilgentakken gemaakte zwanen, die boven het maisveld richting de finish vliegen.

Stratenloop jeugd

De stratenloop begint om 15.00 uur met de jeugd, die geboren is in de periode 2003 tot en met 2011. Er wordt in verschillende leeftijdscategorieën gelopen. Dit over een kort parcours in het dorp. De winnaars van alle categorieën worden voorafgaand aan de ‘grote’ stratenloop door onze rondemissen gehuldigd op het podium. Voor de winnaars van deze hardloopwedstrijd zijn er medailles. Opgave is mogelijk vanaf 14.30 uur op het terras van de voormalige dorpswinkel in de Tsjerkebuorren. De deelname is gratis.

Stratenloop 15 jaar en ouder

Om 16.00 uur start de ‘grote’ stratenloop over een afstand van 3, 6 en 9 km. Daarbij loopt men door het buitengebied van het dorp. Ten behoeve van de deelnemers zal deze 3 km lange route gedurende het evenement volledig afgezet zijn. Motoren zorgen voor de begeleiding van de eerste lopers. Iedereen van 15 jaar en ouder kan meedoen. Hierbij is deelname belangrijker dan het winnen. Men kan zich vanaf 15.00 uur opgeven in de partytent bij de start/finish. De inschrijfkosten zijn 3,- euro per persoon. Om 17.30 uur is de prijsuitreiking in de voorzaal van café Aans. Dit met medewerking van zanger ‘Grutte Geert’.

Wielerronde voor amateurs, elite en beloften

Om 18.00 uur start de wielerronde: de omloop van de Kompenije. Bij deze 15de en tevens laatste editie worden meer dan honderd wielrenners aan de start verwacht. Onder de deelnemers onder anderen Wim Stroetinga en Roy Eefting, de winnaar van vorig jaar. Ten behoeve van de wielrenners en het publiek is het ruim 3 km lange parcours tijdens het evenement afgesloten. Om 20.30 uur is de prijsuitreiking van de wielerwedstrijd in café Aans. Voor meer informatie: kijk op www.omloopkompenije.nl