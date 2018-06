Koninklijke onderscheiding voor Griet de Vries uit Buitenpost

Griet de Vries uit Buitenpost is zaterdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De koninklijke onderscheiding met bijbehorende versierselen werd mevrouw De Vries opgespeld door burgemeester Gerben Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen. Dat gebeurde bij de Buitenposter korfbalvereniging Flamingo’s, tijdens de feestelijke afsluiting van het seizoen. Daarnaast werd gevierd dat mevrouw De Vries al vijftig jaar lid van de vereniging is.

Griet de Vries (61) zet zich al meer dan veertig jaar op diverse gebieden actief en vrijwillig in voor Flamingo’s. Zo is zij voor de club onder andere al meer dan 32 jaar een fanatieke en gedreven trainer/coach, was zij bestuurslid, wedstrijdsecretaris, zat in jubileumcommissies en organiseerde schoolkorfbaltoernooien.

Mevrouw De Vries viel binnen de vereniging op door haar enthousiasme en betrokkenheid bij het korfbalspel. Daarom is zij gevraagd voor de werkgroep G-Korfbal. Zij traint en begeleidt sinds 2008 mensen met een verstandelijke beperking. Ze is de dragende kracht in de werkgroep.

Tevens is Griet de Vries kaderlid bij de Districtswerkgroep G-Korfbal Regio Noord. Zij is een grote toegevoegde waarde voor verbetering van het G-Korfbal in het Noorden.

Naast haar vrijwilligerswerk voor de korfbalvereniging was Griet de Vries ook actief als mantelzorger en deed zij vrijwilligerswerk voor de Kaatsclub Buitenpost. Voor deze vereniging was zij onder andere secretaris, hield het archief bij en zat zij in de jubileumcommissie.