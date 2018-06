Postduiven Morlincourt | Update Feanster Flucht en De Adelaar

De duiven werden ’s ochtends om acht uur gelost. De wind kwam uit westelijke richtingen. De postduiven moesten gemiddeld een afstand van ongeveer 460 kilometer overbruggen.

De uitslagen per vereniging staan hieronder.

Feanster Flucht - Surhuisterveen

Bij postduivenvereniging Feanster Flucht uit Surhuisterveen deden negen leden mee aan de midfondvlucht vanuit Morlincourt. Zij korfden in totaal 165 duiven in.

De uitslag: 1. J.D. Poortvliet (47 duiven mee) 15 pr.d; 3. W. Elzinga (16) 10 pr.d; 4. W. Oostra (20) 8 pr.d; 6. Comb. De Wit (26) 8 pr.d; 8. Comb. Fokkinga (20) 6 pr.d; 14. W. Hofstra (9) 3pr.d; 23. J. Oostra (11) 4 pr.d; 53. J. de Bruin (10) 1 pr.d.

De Adelaar - Harkema

Veertien leden van de Harkemaster postduivenvereniging De Adelaar korfden in totaal 260 duiven in voor de vlucht vanuit Morlincourt. De gemiddelde afstand bedroeg 456 kilometer. De eerste duif landde om 12.30 uur op het hok van Tj. & J. Elzinga en maakte een snelheid van 1695 meter per minuut.

De uitslag: 1. Tj. & J. Elzinga (30 duiven mee) 15 pr.d; 2. T.F. Spinder (10) 4 pr.d; 4. F.M. van der Meer (38) 14 pr.d; 5. S. van der Weij (10) 7 pr.d; 6. J. & S. Broos (20) 10 pr.d, 9. W. Hoekstra (10) 3 pr.d; 11. Hok Elzinga (18) 5 pr.d; 21. Comb. J. & J. Hamstra (29) 12 pr.d; 24. Sj. Weening (30) 4 pr.d; 26. J.M. Kalsbeek (19) 6 pr.d; 45. D. Westra (20) 6 pr.d; 63. K. Rekker (10) 1 pr.d.

De Koerier - Buitenpost

Bij de Buitenposter postduivenvereniging De Koerier deden tien leden mee aan de midfondvlucht vanuit Morlincourt. Zij korfden in totaal 135 duiven in. De gemiddelde afstand bedroeg 464 kilometer.

De uitslag: 1. H. Hoekstra (10 duiven mee) 4 pr.d; 2. Tj. en A. Bosma (20) 7 pr.d; 7. H. Bosma (10) 4 pr.d; 8. Jenna Bosma (20) 7 pr.d; 11. J.L. Terpstra (17) 6 pr.d; 23. P. de Zwart (13) 5 pr.d; 24. E. Westerhof (6) 2 pr.d; 25. P.V.G. Boonstra (24) 8 pr.d; 27. A. Henstra (9) 3 pr.d; 30. Tj. & J. de Haan (6) 2 pr.d.

De Postjager - Harkema

Dertien leden van De Postjager uit Harkema deden met in totaal 132 duiven mee aan de midfondvlucht vanuit Morlincourt. De gemiddelde afstand bedroeg 457 kilometer. De eerste duif werd geklokt door H. en A. Pitstra om 12.41.00 uur en haalde een snelheid van 1635 meter per minuut.

De uitslag: 1. H. en A. Pitstra (17 duiven mee) 7 pr.d; 2. B. Nijboer (11) 6 pr.d; 4. J. Bakker (8) 3 pr.d; 5. G. en S. Bekkema (20) 9 pr.d; 7. Geertje Bekkema (7) 2 pr.d; 9. J. Laanstra (10) 3 pr.d; 11. W. en S. Elzinga (8) 3 pr.d; 13. M. van der Veen (10) 2 pr.d; 22. P. en H. van der Veen (10) 4 pr.d; 25. J. Kuipers (10) 2 pr.d; 29. W. van der Veen (9) 3 pr.d.