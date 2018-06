Verslag en stand na achtste ronde 29ste Zomerdamtoernooi

Een van de opmerkelijkste zaken tijdens de achtste ronde van de zomercompetitie was de uitslagenlijst waar Sietse Jonker Hielke Luik en Jan Hiemstra in het blauw verschenen wegens een uitstekende prestatie. Hielke wist clubgenoot Sjoerd van der Molen op remise te houden terwijl Jan Hiemstra, die overigens een sabbitical jaar heeft gehouden, Hans Hoks het nakijken gaf. Sietse Jonker was de laatste speler van de avond en liet tegenstander Tjalling Oegema nog eventjes spartelen. De tric trac methode had hij echter goed bestudeerd en deze werd dan ook uitstekend uitgevoerd met een klinkklare overwinning als gevolg. Sape Hiemstra die twee brikjes voorsprong had veroverd liet Willem Lep nog onnodig ontsnappen en zo kon Willem toch glimlachend huiswaarts keren. Zijn carpoolmaatje was minder goed gemutst want door een verkeerde zetkeuze had hij zijn kansen verspeeld tegen Gerrit Terpstra. Wim Riddersma liet Joop de Graaf achter zich en confronteerde Joop nu eens andersom met een fraaie combinatie. Koploper Erwin Heslinga kwam tegen Reinout Sloot niet verder dan remise en door het zogehetenmoyenne systeem werd hij gepasseerd door de niet spelende Sipke Doller. Ook een voormalig winnaar, Bernard Post, dient zich aan in de kopgroep. Henk Hosper wist geen puntje tegen Bernard te bemachtigen en droop sneu af naar zijn Antsje. Wat er allemaal mis ging in de pot tussen Piet Wiersma en Martie Boersbroek is te bewonderen in de toernooibase.

Nu we over de helft zijn maar eens een tussenstand na acht ronden.

1. Sipke Doller Haulerwijk 1.459

2. Erwin Heslinga Leeuwarden 1.401

3. Reinout Sloot Leeuwarden 1.269

4. Gerrit Terpstra Bakkeveen 1.255

5. Bernard Post Leeuwarden 1.240

6. Siep Altena Woudsend 1.220

7. Pieter Dijkstra Stiens 1.206